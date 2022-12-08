（光陽董事長柯勝峯宣布推出「優時省」離峰換電優惠方案。圖／業者提供）

機車業領導廠光陽電動車子品牌Ionex宣布，針對高里程用戶推出全新資費方案「優時省」，同時兼容離峰優惠、安時優惠、假日優惠、換電品質等四大主張，以業界最高可用安時、最優惠的用電費率，讓高里程用戶以最划算的用車成本滿足長距離的用車需求，爭取長距離通勤、假日出遊、外送物流商用業者的青睞念。

Ionex光捷總經理張森憲表示，現行Ionex針對單顆與雙顆電池用戶，推出包括299／499／799／1249及勁量騎等多元資費方案，滿足各種騎乘場景的多元需求。

張森憲指出，完全針對高里程用戶設計的「優時省」資費方案，無論在月繳資費、用電費率都是業界最優惠的方案。以單月使用2,500Ah而論，同業高里程需要月繳4,019元，而Ionex「優時省999」僅需花費2,869元；若單月使用4,500Ah，同業高里程需花費到8,619元，Ionex「優時省1499」只要7,499元，展現「優時省」資費方案對於高里程用戶的用車成本優勢。