女星李妍憬16歲時以廣告模特兒出道，近年逐漸淡出螢光幕，改開公司直播帶貨，時常在社群網站分享日常的她，稍早表示被人質疑「修圖修很大」，她不避諱曬出修圖前後的對比照，直呼：「演藝圈修很大」。

李妍憬在社群網站發文表示「演藝圈修很大」，對於被指出修太大，她表示面對每一次工作，都會盡力修正到最好狀態，接著曬出修圖前後對比照，指出「第一張現場電腦翻拍，第二張是修過圖了，當然一個好的造型團隊，很多圖不用修，感謝高雄的民間高手」，毫不避諱談及此事。

照片看到李妍憬修圖前後並未落差太大，只見她擺出性感撩人姿勢，大方展露姣好身材，黑色連上身衣更是直接開三個洞，傲人弧線若隱若現，格外引人遐想，此外，修長美腿及半顆屁股蛋一覽無遺，讓人看的血脈賁張，網友紛紛留言：「兩張都一樣美啊，根本沒有差」、「腳也太長了吧！真羨慕」、「本人其實更漂亮」、「真是完美身材比例」。

李妍憬認愛導演圤智雨不到1個月，就火速宣布分手，對於遭舊愛圤智雨千字文控訴，她無奈回應：「風度在哪明眼人都看的出來，知名度現在你有了，我還有很多事要做，再弄下去，真的很疲累 」，強調雖處於高壓狀態，從來沒想要迴避，既然知道會沒完沒了，不如就畫下句點，強調自己是在真實不過的人，無法活在虛構世界。