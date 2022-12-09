彭佳慧（中）日前拍攝新歌MV，邀來溫昇豪（右）、羅文裕合作。（索尼音樂提供）

彭佳慧近日以「草頭茱小姐」身份推出首張全客語專輯《我在客廳做的夢》，日前拍攝新歌〈玫瑰花香〉MV，邀來溫昇豪合作，默契十足。她在MV中與一位戴著頭套的神秘「白熊王子」談一場甜蜜戀愛，當對方脫下頭套她才驚喜發現是溫昇豪，當場被激起久違的少女心。

她直誇他太帥了，「怎麼沒有更多劇情可以一起演」。同樣是客家人的溫昇豪了解製作客家專輯不容易，一接到合作邀約就爽快答應，即便當天來回的交通時間就花3個小時，但實際拍攝只有10分鐘，他仍義氣相挺，讓她相當感動。

她首波單曲〈玫瑰花香〉MV配合歌曲浪漫情調，從粉色系道具、布簾到蛋糕、甜甜圈等等，營造出復古夢幻風格的畫面感，彭佳慧在MV中更是化身成戀愛中的「可愛少女」，除了剪了齊瀏海，在現場聞著玫瑰花香的她，流露幸福洋溢的模樣。後半段更與神秘「白熊王子」談了一場浪漫戀愛，兩人在夕陽下共舞的畫面，就像歌詞「塞納河」、「一起跳舞」一樣，給人如童話般的夢幻氛圍。