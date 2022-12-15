陳亞蘭、王彩樺反目閨蜜在兒女婚禮上重逢火花四射。（TVBS提供）

TVBS 全新8點檔《加油喜事》14日首播開出好成績，4歲以上平均收視台視1.02，TVBS 42頻道0.78，LINE TV在線收看人數破萬次。最高收視落在決裂30年的閨蜜昂陳亞蘭、王彩樺久別重逢的霸氣對峙及爆笑的武林劇場。本劇的靈魂人物陳亞蘭聽到後，開心在片場慶祝，笑說：「不枉我放開來演。」網友紛紛喊：「明年金鐘視后就是亞蘭姐的。」

陳亞蘭、王彩樺反目閨蜜在兒女婚禮上重逢火花四射。（TVBS提供）

《加油喜事》第一集開始陳亞蘭、王彩樺在兒女婚禮上針鋒相對，決裂30年閨蜜卻默契十足，雙雙喊出：「我反對」。兩位母后大人的對決，跨越時空，以古裝扮相的「武林劇場」呈現。陳亞蘭、王彩樺一身俠女造型搞笑比劍，王彩樺開玩笑說：「耍劍（賤）我不懂，靠亞蘭姐教我。」

陳亞蘭、王彩樺反目閨蜜在兒女婚禮上重逢火花四射。（TVBS提供）

戲裡，陳亞蘭、王彩樺多年重逢，光靠「眼神」就殺爆全場。王彩樺飾演的醫師娘駐顏有術，獲得準女婿周孝安稱讚比陳亞蘭還年輕20歲，王彩樺帶著笑意回應：「沒有啦，頂多年輕10歲。」聽到自己兒子都稱讚死對頭比自己年輕，陳亞蘭內心狂嗆王彩樺「都假的」，可愛、爆笑的廝殺令人不禁莞爾，也衝出收視最高點。

首播當晚，王彩樺、李興文、周曉涵、周孝安、臧芮軒和Teddy在拍攝現場觀看全球首播。眾人分別聊起「收視承諾」，李興文一馬當先喊出「收視破1，就和洪都拉斯、馬國賢PK50個伏立挺身」，向兩位中年好友下戰帖，展開「武林大賽」的對決，王彩樺立刻補槍：「這樣洪哥會腿軟啦！」

Teddy(左起)、臧芮軒、王彩樺、李興文、周曉涵、周孝安、鍾岳軒一起看首播。（TVBS提供）

武家二哥周孝安輸人不輸陣，霸氣許願收視破2，就揪「武家兄弟」鄒承恩、劉育仁一起裸上身、穿紅色短褲跑5000公尺，岳母王彩樺直說：「啊？只有裸上身喔！」沒想到，周曉涵更豪氣，開出「收視破3」機智男孩 IT BOYZ就全裸，話才說完就引來現場一陣歡呼。負責現場直擊的機智特派員鍾岳軒，露出靦腆笑容，回應：「公司OK，我就OK。」