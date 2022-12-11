蔡允潔偕夫婿，全裸上陣，挑戰人生最大尺度孕婦寫真。（J2 Plus婚紗 提供）

蔡允潔偕夫婿，全裸上陣，挑戰人生最大尺度孕婦寫真。（J2 Plus婚紗 提供）

蔡允潔拍攝孕婦寫真，預告女兒「小福星」誕生，首次亮相，將獻給公益活動。（J2 Plus婚紗提供）

藝人蔡允潔跟老公詹甫彥，特別選在距離女兒「小福星」即將要誕生的倒數最後1個月，拍攝孕婦寫真，拍攝地點選在小兩口位於南港的愛巢進行拍攝，小潔更是獻出出道8年以來最大尺度，全裸上陣，擁有男神身材的老公詹甫彥也大方展現肌肉線條，蔡允潔表示：「這次真的是出道以來最大尺度，光體重就多了26公斤，所以身材、胸部也從原來的F變H罩杯，肚子也是史上最大的一次了。」

蔡允潔這次的孕婦寫真主題是「以愛為家」，充份展現出家的幸福及濃濃愛的結晶味，她說整個家都是好睡王贊助50萬的傢俱，當時懷孕還在煩惱買傢俱的錢要從哪來，結果挺孕肚逛傢俱行，就獲得老闆大力幫忙，果然帶著「小福星」出門，福氣滿滿。

由於蔡允潔這次拍攝尺度大，特別安排女性攝影師掌鏡，服裝設計及造型也是請禮服設計師完全手工訂做，呈現出孕婦最自然的樣貌，她說：「在熟悉環境裡，這次的拍攝完全貼近我們夫妻的生活紀實。」而她老公自曝已經禁慾5個月的他，見老婆性感入鏡，直呼：「我剛有反應，而且好大。」

蔡允潔夫妻倆皆在紅心字會做公益，從相識、穩定交往、結婚到懷孕，蔡允潔說預產期是1月4日，但醫師認為寶寶過大、已經3850公克，有可能跨年前誕生，產後也將會先住進優兒寶產後護理之家，專心做月子，調養身體；小潔也預告女兒的首次亮相將獻給公益活動，替紅心字會弱勢兒童，傳遞福氣。