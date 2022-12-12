近期苦苓在臉書發文指控某位暢銷女作家「找代筆」，讓許多網友猜測該名女作家就是吳淡如，之後吳淡如發文澄清，但雙方戰火仍持續升溫，兩人也因此撕破臉，對此，李昂出面替好友吳淡如緩頰，不料苦苓卻再度開砲，暗酸「不夠社會化」。

吳淡如與苦苓兩人正式撕破臉後，知名作家李昂昨（11）日在臉書上發文緩頰，文中她表示，吳淡如是她很喜歡的女作家，更大讚對方相當豪氣，過去吳淡如在京都買房，自己與對方租一個月「結果這個大姐頭不收房租，連水電費都不要我付。而且還稱讚我，我去住了一個月，比別人去住一個禮拜，花的水電費還少」，最後文末也替吳淡如緩頰她不可能找代筆「苦苓也說，他講的不是她，所以這件事也就圓滿結束」。

然而，對於李昂的義氣相挺，吳淡如也發文回應「謝謝李昂。她雖然也是我的前輩，不過，一直以來，她被我當妹妹．．因為，我的「社會化」比她深呀」並表示她在京都的房子因在哲學之道旁，文青都喜歡，所以「只要是文壇朋友喜歡，我都借」。

對此，苦苓在臉書上發文狠酸「拍謝李昂姐：應該是我們去借住的時候每天煮兩餐，水電費用得太多了，才讓『不夠社會化』的妳得到那麼詭異的讚美，（後來不知好歹再去借，人家説已經改做民宿了⋯）」疑似苦苓也曾到吳淡如的房子住過，文中看似話中有話，雙方戰火似乎還未平息。