【愛傳媒游文玫專欄】拿出你的100元紙鈔看看，令人眼熟的建築物就是位於陽明山的中山樓。中山樓樓址因位於硫磺區內，地熱逼人，且土質軟硬混集，石方､淤泥雜聚，加以當時建築機具簡陋，倍增工程進行之險阻，建築師修澤蘭女士排除萬難，自1965年10月2日興工至1966年11月6日峻工，僅耗時1年1個月又4天，即完成壯闊瑰麗､名聞遐邇的「中山樓」，工期之短，創下空前紀錄。其工程艱難，使得中山樓成為全世界罕見之硫磺坑上之建築物，中山樓目前由國立臺灣圖書館負責管理。

中山樓為國民大會時代當時政府舉辦國宴、召開重要會議及接待國內外貴賓之重要場所，典傢俱擺設之會客廳，其裝潢以明､清兩代圖案彩繪，宮燈樣式變化多端，據說有高達41種不同款式的宮燈，3樓國宴廳更是當時政府舉辦國宴的場地。

12月10日周六下午，文玫陪同中華身心障礙運動休閒服務協會的天使寶貝及家長們，出席於中山樓國宴廳所舉辦的「冬日感恩 音樂饗宴」活動，主辦單位國立臺灣圖書館與國立臺灣戲曲學院籌畫多元的演出節目，從校園的北一女國﹙弦﹚樂社、可愛幼兒園的兒歌律動，加上兒童心中偶像泡泡哥哥的出現發送禮物，讓小朋友開心得不得了。

另有中西戲曲音樂跨界表演，由崑腔琴韻花旦唐瑞蘭與鋼琴家周美君合作的《穿過時空醒來夢-當歌劇遇見崑曲》頗具創意。節目重頭戲是戲曲學院「臺灣特技團」《物華天寶》華夏軟功與《青雲直上》排椅高空特技，一同出席的教育部林騰蛟次長、國立臺灣戲曲學院劉晉立校長、國立臺灣圖書館曹翠英館長亦神情專注欣賞，全場嗨翻、嘖嘖稱奇，場內熱情掌聲不輟，與冬日陽明山中山樓外的霪雨寒風相較，形成強烈對比。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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