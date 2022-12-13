資深名嘴呂文婉說話風格犀利，是各大談話節目邀約對象，已經50歲的她，由於保養得宜被網友封為是「美魔女」，昨(12日)在臉書曬出一張微露傲人上圍的養眼照，短短時間就吸引上千粉絲按讚。

呂文婉在臉書曬出一張絕美自拍照，只見她對著鏡頭露出甜美微笑，凍齡臉蛋完全看不出實際年齡，而她身穿無袖上衣露出白皙肌膚，只見保養得宜的膚質吹彈可破，另外深V剪裁也讓圓弧曲線若隱若現，還擠出一條深遂事業線，接著對著鏡子自拍，只見一雙纖細修長美腿格外吸睛，姣好的身材讓眾人稱羨不已。

呂文婉這張照片不僅吸引上千人按讚，網友也紛紛留言：「這張照片很好看，根本女神」、「真的好美，太瘦了要多吃一點」、「水噹噹的女孩，越來越美了」、「大美女！燦爛的笑容」、「妖嬌美麗的大美女」、「早上看到擁有可愛笑容相片，更讓人心曠神怡」、「永久水噹噹的女子」、「可以告訴我保持美麗的秘訣嗎」。

呂文婉先前表示被網友指出她曾公開承認「隆乳、整形」，對於這些莫須有指的控，讓她氣到怒嗆：「眼球長在褲底是吧，大嬸我年過半百，最驕傲的就是，全身上下都是真的、都是真的、都是真的」，更附上一張辣照，藉此證實自己所言非假