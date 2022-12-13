每個人都希望交到能夠替自己仗義直言的朋友，命理網站《靈匣網》分享，生肖屬虎、馬、龍和雞的人最有正義感，平時總會「路見不平，拔刀相助」，若身邊朋友有困難，他們也會義不容辭地出手幫忙，和朋友一起面對、解決麻煩。

▎生肖虎

屬相虎的五行為木，木主仁，因此屬虎的人較有仁愛之心，而且虎為陽性的木，所以如果身邊出現他認為不公平的事，就很容易會出手相助，此外屬虎的人內心有大男子主義，所以很喜歡見義勇為，在關鍵時刻拔刀相助。

▎生肖馬

屬相馬為午火，火具有急躁的能量，同時也多有正義感，此外他們也有較明確的是非觀念，因此屬馬的人在面對不公正的事情，往往會克制不住自己的正義感，想要出手幫忙。

▎生肖龍

屬相龍為辰土，他們的自尊心比較強，平時非常重義氣，和他們當朋友可以得到很多幫助，尤其如果朋友遇到不公不義的事情，屬龍的人往往會出面為朋友發聲，和對方一起面對困難、解決問題。

▎生肖雞

屬相雞為酉金，而金最主要的特色就是重義氣，所以屬雞的人大多都很願意幫助朋友，而且也比較念舊情，除此之外，他們在心中有屬於自己的原則，面對任何事情都會依照這個原則行動。