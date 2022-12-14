近來東北季風導致天氣持續低溫，周末更有大陸冷氣團進逼。一位女網友表示，自己的體質是只要低溫就會手腳冰冷，某天她趁機把冰冷的手掌貼在爸爸溫熱的臉上，沒想到爸爸嚇到當場跳起來，還和媽媽把她臭罵一頓，說「不能冰老人」。有內行人則警告，老人家心血管比較脆弱，如果一被嚇到、刺激到真的有可能中風！

原PO在Dcard發文表示，當天她和爸爸在客廳的沙發上看電視，她偷偷把手伸過去貼在爸爸臉上，爸爸馬上嚇到整個人從沙發上跳起來，而原PO也被爸爸的激烈反應嚇到；原PO透露，之後她不但被爸爸痛罵一頓，遠在浴室的媽媽也一起教訓她說「不能冰老人」。

對此，許多人紛紛回應，「我爸冬天在家還是穿內褲，我都拿我的腳冰他」、「我以前國中手腳冰冷到會發紅，都會趁我媽不注意的時候冰她」；也有網友大開玩笑，「那這樣老人走了也不能放進冰櫃裡面了嗎？」、「冰在-18度C的你，才不會晚上流屍水～」。

另外有內行人警告，「到時候冰一個中風，包准你笑不出來」、「老人家心血管什麼的比年輕人脆弱，如果突然嚇到或刺激到真的有可能中風…不要亂開玩笑」。