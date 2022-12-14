福懋油脂股、福壽實業及統一企業等3家事業為共同採購合船進口大麥，之前已申請聯合行為例外許可，因許可期限將屆，委託台灣區大麥製品公會依《公平法》規定申請延展，公平會14日以附加負擔方式再次同意許可延展5年，至2027年12月31日止。

公平會指出，大麥採行共同採購及合船進口方式輸入國內，可降低進口成本，分散風險，節省之採購成本，可回饋予下游飼料業者，而福懋等3家此次聯合進口量占我國大麥進口量比例與前次相比明顯減少，占飼料用量比例也無更加集中，且國內尚有其他家事業進口大麥生產飼料等產品，3家聯合行為對相關市場影響有限，且未限制參與者只能透過共同採購合船進口大麥，參與者仍有足夠誘因持續互相競爭。

公平會因此同意附加以下負擔許可延展期限：

一、申請人應將本聯合行為之執行情形，包括每船次各進口人之登記採購量、實際採購量、採購裝船期、裝貨港名稱、船抵裝貨港日期、自裝貨港開航日期、船抵我國港口日期、採購價格、各申請人每月進口量、銷售量、庫存量等資料，按季函報公平會。

二、申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或限制任一申請人自由決定其聯合採購進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口，或無正當理由，拒絕他事業加入本聯合採購。本聯合行為主體變動並應報經公平會備查。