基隆市一名鄭姓男子過去曾被法官核發保護令，不得與父親及繼母接觸，沒想到鄭男在保護令的有效期間，竟跑去2人居住的住處按門鈴騷擾，甚至拿出足球「射門」，毀損路邊1部機車、2輛汽車；法官依犯違反保護令罪，累犯，判處鄭男拘役40日，可易科罰金。

據判決書指出，鄭男先前因傷害等案件，被判刑應執行有期徒刑10月確定，並已執行完畢；今年2月8日，法院曾核發保護令，裁定鄭男不得對父親、繼母實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，且需遠離2人住處至少100公尺，有效期間為2年。

怎料，鄭男於同年2月11日收受保護令，已知悉內容，竟於同年3月24日，至2人住處按壓門鈴，以「你叫我不要回來就不要回來？」、「看殺小？」等語騷擾繼母，並拿出足球「射門」，毀損路邊停放的1部機車、2輛汽車。

法庭審理時，鄭男坦承確實有到2人住處按門鈴，並因一時情緒失控亦把車子弄壞了。

法官審酌鄭男於法院裁定核發民事通常保護令，並經合法送達後，明知保護令之內容，竟無視裁定，因此依犯違反保護令罪，累犯，判處拘役40日，可易科罰金。