韓國30歲足球名將孫興慜，今年世足盃帶領韓國隊殺進16強，一躍成為民族英雄，感情生活一向備受關注的他，近日被網友爆料與女星金高銀熱戀中，令網友震驚不已，昨(20日)金高銀經紀公司BH娛樂，立刻否認傳言：「相關消息毫無根據」，儘管公司已火速澄清，不過部分網友仍認為兩人行跡相當可疑。

孫興慜會和金高銀傳出緋聞，主要是南韓網友發現金高銀有追蹤孫興慜的私人IG帳號，且她在世界盃期間很關心世足賽的任何動態，孫興慜則曾用官方IG點讚女方的畫報貼文，疑似是在進行甜蜜爆表的「lovestagram」，意指情侶間在社群公開互動，讓兩人緋聞在網路迅速擴散。

손흥민 김고은 비계 걸림 pic.twitter.com/Qs7UcsWy0f — 깜찍이소다 (@kkamzzikisoda) December 18, 2022

然而，昨(20)金高銀所屬的BH娛樂對韓媒否認，坦言「跟孫興慜戀愛的消息毫無根據，兩人根本連面都沒見過」，並說道「只是作為國民的義務，幫他應援世界盃而已」，只是一番話說完，部分網友仍質疑兩人關係：「金高銀像是孫興慜的理想型」、「他們是不想承認戀情」、「兩個人還挺門當戶對的」。

關於足球名將孫興慜，他的戀愛緋聞其實從未斷過，且對象包括南韓女團成員，像是Girl’s Day方珉雅、前After School成員劉小英，以及Blackpink成員Jisoo等人，但公司均直接否認，如今金高銀又直接否認緋聞，加上爸爸孫雄正曾明確下達禁婚令，要他結婚得等退役之後，恐怕孫興慜沒有精力思考其他事情。