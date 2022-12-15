北榮新竹分院與清華大學合作，在院內設立偏鄉醫療教學中心，取名為清華醫學堂。（邱立雅攝）

北榮新竹分院與清華大學簽約成為教學合作醫院，在台北榮總副院長林永煬（中）見證下，由北榮新竹分院院長陳曾基（右）與清華大學校副校長呂平江（左）代表簽約。（邱立雅攝）

清華大學學士後醫學系今年正式招生，採全公費制度，未來學生畢業後將有機會前往醫療資源缺乏的地區服務。為培育新世代的公費醫師，北榮新竹分院15日與清華大學簽約，正式成為清華學士後醫學系的教學合作醫院，並成立清華醫學堂，將為清華學士後醫學系學生開設社區與偏鄉醫療實務課程。

簽約典禮於北榮新竹分院舉行，在台北榮民總醫院副院長林永煬及新竹縣衛生局副局長張惠紜的見證下，由北榮新竹分院院長陳曾基與清華大學校副校長呂平江代表簽約。

呂平江表示，清華與榮總長期以來有非常緊密的研究教學合作，如清華原子爐改建為適用硼中子捕獲治療中心後，即與台北榮總合作，成為全球治療惡性腦癌與頭頸癌的頂尖機構。清華校園內的教職員工診療所也由北榮新竹分院設立，清華醫學堂的設立將使清華與榮總的研究教學合作再進一步，成為發展智慧醫療的最佳夥伴。

清華後醫系首屆招收23名公費生，已在8月入學。呂平江表示，距離清華僅17.6公里、車程約20分鐘的北榮新竹分院，負責了整個新竹後山的偏鄉醫療，未來也將成為清華醫學生前進偏鄉的最佳據點。

目前北榮新竹分院全院40位西醫主治醫師當中，就有33位受公費教育，比率超過8成，其中25位在公費服務期滿後仍堅守偏鄉、留任服務至今。北榮新竹分院表示，這些資深的公費醫師都將成為清華公費醫學生的最佳導師，引領他們未來從醫的方向。

此次成立清華醫學堂，北榮新竹分院將於明年初的寒假期間，為清華學士後醫學系學生開設社區與偏鄉醫療實務課程。內容涵蓋偏鄉不可或缺的急重症任務到住院醫療、出院轉接社區長照及居家醫療、社區健康促進與營造，並包括16小時的服務學習。