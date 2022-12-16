台中6273戶今無預警停電 搶修處理中 13:202022/12/16 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中6273戶今無預警停電。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市南屯區今中午無預警停電，總計有6273戶受到影響，台電表示，停電範圍有美村路二段、忠明南路、復興路二段一帶，目前已經派員調查停電發生的原因。另經搶修後，目前只剩下366戶仍在停電。 台達電生育補助 業界第二 台達電子恩智浦 共拓電動車版圖 花蓮大同大禮2部落 告別網路死角 全國首座風光供電基地台開通 #停電 #台電 #台中 #原因 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神山神紀錄 連七季當天填息 04:102022/12/16 財經要聞 黎明前黑暗 大摩續讚晶圓雙雄 04:102022/12/16 財經要聞 魔笛翻新手法 台中歌劇院壓軸登場 04:102022/12/16 藝文副刊 啟發投顧下周看好半導體設備等五類股 13:332022/12/16 財經 張忠謀「全球化已死」引震撼 知名專家提出1疑點：有問題 09:562022/12/16 財經 新聞幕後》流血價搶標 開發商籲政府擔保 04:102022/12/15 財經焦點 台中跨年夜開唱畢書盡塞暖暖包抗低溫 八三夭扛重任開場 13:532022/12/16 娛樂 台泥斥資450萬歐元 收購葡萄牙最大電動車快充站公司KLC 12:342022/12/16 財經 索尼擬在日本建新廠 生產影像感測器 07:382022/12/16 財經 特斯拉下單台積電4奈米 專家曝日本車業遭血洗：滅頂之災 11:152022/12/16 財經 台中永豐棧經營糾紛 今起停業 04:102022/12/16 產業特刊 施政超越藍綠 力求更細緻周延 04:102022/12/16 時論廣場 想換一級家電等明年 冷氣、冰箱每台補助3千 04:102022/12/16 財經要聞 中鼎催生 台積南科再生水廠已通水 04:102022/12/16 產業特刊 男友硬了卻不要！妹子憂問原因 老司機壞笑給答案 07:422022/12/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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