警政署署長黃明昭今(16)日率刑事警察局局長李西河、警政署督察室副主任黃中華等重要幹部至高雄市政府警察局，召開「掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會」，要求各單位主官(管)要有決心，務將整飭警風紀、掃黑工作落實推動執行。

警政署署長黃明昭今(16)日率刑事警察局局長李西河、警政署督察室副主任黃中華等重要幹部至高雄市政府警察局，召開「掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會」。(葉庭欣翻攝)

警政署署長黃明昭今(16)日率刑事警察局局長李西河、警政署督察室副主任黃中華等重要幹部至高雄市政府警察局，召開「掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會」。(葉庭欣翻攝)

黃明昭於會中宣示，風紀是警察命脈，應以防處為首要，各單位幹部應落實走動式管理，挖掘問題及早反映處置，面對任何風紀案件均須破除情面追究到底；另黃署長表示，掃黑是治安維護中最為重要的工作之一，指示對於販毒、詐欺等不法分子經溯源多與幫派組合有關，除惡務盡，應整合多方情資，深入追查幕後組織，透過系統性掃黑，展現強力打擊不法之決心。

高雄市政府警察局局長林炎田同時要求各單位，針對風紀案件應主動介入，不容許任何違法犯紀之情事發生；針對掃黑部分，則持續加強蒐報幫派組合成員活動情形，對不法分子圍事或投資經營行業處所強力掃蕩，並結合第三方警政，澈底溯源刨根。

根據統計，今(111)年度高雄市政府警察局共檢肅治平目標到案75件，查獲成員460人，與去年同期比較增加26件、147人，顯見高雄警方在掃黑方面不遺餘力，未來將持續掃蕩並透過區域聯防機制相互支援，嚴防不法人士利用年前從事非法活動，讓高雄市民安心過好年。