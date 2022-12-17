日前改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的直播主Molly翎熹，獲得2813票成功當選嘉義市議員。支持她出來參選的背後功臣「小商人」也兌現選前承諾，拉來有著「混血女神」之稱的瀧澤蘿拉謝票，將於今(17)日晚間請大家吃雞排。

讓Molly翎熹出面參選的幕後推手「小商人」昨(16)日於臉書發文，指出：「17日晚上七點，Molly翎熹將會在嘉義市東區中山路274號，發放雞排與咖啡。」更曝光會有「混血女神」瀧澤蘿拉以及兩位Swag嘉賓一同助陣。

此外，在謝票前夕，Molly翎熹也特地發文，換上一身鮮紅的旗袍裝，獨特的鏤空設計讓深邃事業線大方露出。並配文寫下：「算是一個歸寧宴的概念（？」。

消息曝光後，小商人兌現承諾的誠信作為引發網友暴動，紛紛留言：「會塞爆馬路的！可以考慮沒拿到雞排咖啡的，改成選民粉絲握手會嗎」、「我準備好了」、「說到做到，真男人是也」、「我不要排雞排，只排蘿拉。」更有粉絲們歪樓，希望她能夠到全台各地謝票，指出：「可以加開桃園場嗎」、「可以安慰一下滯留高雄的嘉義人的心，跑來這裡謝票嗎？」