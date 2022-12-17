心肌梗塞與三高、肥胖、抽菸、家族病史等相關有關，心臟科醫師表示，近日收治了一名患者偶有胸口不適，但當天吃完早餐後胸悶痛、冒冷汗，所以就醫，醫師原本也以為只是較像是胃食道逆流引起的胸燜，但仍決定做心電圖檢查，未料是嚴重的心肌梗塞。

台安醫院心臟內科醫師林謂文在其臉書表示，他近日碰到一顆「大地雷」，當時門診接近尾聲，突然有一位加掛號的新病人，該名60多歲的患者本身有抽菸及高血壓病史，但卻不吃藥控制，長期僅吃健康食品。

林謂文表示，該名患者稱，最近偶爾會胸口不適，但當天早上吃完早餐後覺得有點胸悶痛、冒冷汗，但不嚴重，為求安全來掛心臟內科門診，一開始他自己也覺得像謂食道逆流引起的胸悶、不太像心血管疾病引起的問題，但為求安全，他讓患者去做心電圖檢查，。

林謂文描述，患者的心導管檢查顯示是嚴重心肌梗塞，左前降支前段90％與中段95%嚴重狹窄，中段有一塊大血栓形成導致血流阻滯，最後經由血栓抽吸出許多血栓及置放一支支架後，才完全打通血管。

根據衛福部心肌梗塞的資訊，有高血壓的人比一般人多2.5倍罹患心肌梗塞等冠狀動脈心臟病，因為血壓高會使到血管收縮，長期而言，高血壓將使心臟肥厚進而引起心肌病變及心臟衰竭，對血管而言，將引起腦中風、冠狀動脈疾病、主動脈瘤、主動脈血管剝離及腎血管疾病等嚴重併發症，造成病患永久的傷害及死亡。