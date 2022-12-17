陳艾琳希望透過「浪花」對日常生活中比較常接觸到的花卉，賦予新的花語定義。（TOYSELECT提供）

陳艾琳近年全力投注於花藝事業，創立「浪花」花藝與「齊學」花藝學習機構，和台灣首選手機殼品牌「TOYSELECT」合作，以玫瑰、白頭翁和太陽花為主題推出聯名商品，其中白頭翁是她10月婚禮的主視覺，陳艾琳說：「也許不是每個人都有機會收到我的喜帖，但拿到這個手機殼，就可以擁有跟我喜帖上面一模一樣的花卉。」

陳艾琳解釋白頭翁的花語是「深信不疑的情感」，她說：「感情上的體悟也是這樣；我不會說我這一路的感情都很幸福、很容易，但風雨跟困境過後，還是帶著希望與另一半一起前進，希望大家也都能擁有這樣的感情。」

而女兒「蘵寶」的出生就像小太陽一樣，讓她人生中多了很多光明面跟快樂時刻，因此聯名商品選擇太陽花：「就是要讓大家一拿起手機，都隨時提醒自己勇敢去追求你要的人生。」

陳艾琳在憂鬱症的人生低谷中開始接觸花藝：「一開始我沒有那麼喜歡花朵，直到上了第一堂德式花藝的課程，我發現手裡的每一支玫瑰都有不同的樣貌，必須認識、了解她之後才能用雙手再製，佈局她到一個最漂亮的位置。」

她創立「浪花」4年多，覺得花藝跟人生一樣「我們花了很多時間去摸索自己、關照自己、感知自己，過了一段時日之後才有辦法了解，要把自己放在什麼樣的位置上。」

如今，她的憂鬱症已痊癒，還有一個幸福家庭，陳艾琳透露女兒很喜歡唱歌，

拿手歌曲是張震嶽的〈愛我別走〉跟張惠妹的〈掉了〉，最近在練周杰倫〈牛仔很忙〉跟〈最長的電影〉。「蘵寶」最大興趣是叫爸爸去彈鋼琴讓她唱歌，陳艾琳邊說著邊吃起女兒的醋：「我和Alex在交往的時候，也會錄一些cover歌曲的影片，現在我只能負責錄影，有種被鳩佔鵲巢的感覺；等過一陣子女兒唱得再好一點，也許可以三人拍支影片上傳到YT給大家看。」