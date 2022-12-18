九合一因故延後的嘉義市長選舉今(18日)投票結果出爐，國民黨候選人黃敏惠最終以5萬9874票勝出，民進黨候選人李俊俋則獲得3萬2790票，以約2萬7千票的差距敗北。民進黨立委何欣純對此結果質疑「我們的檢討到底是什麼？」還耐人尋味地表示「沒有大破大立，就沒有大開大闔」。

「辛苦了，李俊俋！」何欣純今(18日)在臉書發文表示：但結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔。我們的「檢討」到底是什麼？

底下網友留言則似乎又刷起一波同溫層：「就是團結！要求自己人不要出鳥叫！如世姦情，高甲魚配合敵軍呼喚！」、「問題在蔡英文～大家對蔡的用人，司法改革非常不滿，沒有初選，尤其是選前88槍2萬元交保，台灣柬埔寨事件，黑幫猖狂，治安惡化，對政策辯解能力差，明明一個疫苗合約被打成貪瀆，論述差，對的事不敢做～抗中保台用在基層選舉不管用，切身治安，有死刑不執刑，人民賭爛，連綠的選民都督爛，別在講謙卑這種幹話了~~高嘉瑜快開除」。

也有人說「就是人民不覺得中央執政黨有在檢討，票投不下去」、「過去民進黨的與人民的溫度呢？請執政黨下鄉找回溫度」、「全黨走入民眾，與民眾直接面對面傾聽民意與檢討反省，拉回民心為第一優先」、「執政黨真心的改變，才能再贏回人民的信賴」、「蘇大院長勇於面對負責！下台！」