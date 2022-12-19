澳洲女模特兒索菲（Sophie Hughes）原本擁有高瘦纖細身材的她，為了救自己的姪子，不惜身材變形，之後更引此丟了模特兒工作，但所幸遇到貴人，讓她開闢事業第二春。

根據外媒報導，澳洲27歲模特兒索菲，2017年得知姪子罹患罕見疾病膽道閉鎖，若不開刀治療將造成生命危險，當時醫師建議不要讓父母捐贈肝臟給孩子，因為他們需要照顧孩子，索菲當時一得知消息，就從澳洲飛回英國救姪子，即便醫師警告過她，這次手術可能成她身材變形，她也下定決心要救人。

然而，手術最後成功了，索菲的姪子順利活下來，但原本衣服尺碼穿著S號的索菲直接變成L號，肚皮上更留下一條長長的疤痕，更慘的是她丟了模特兒的工作，她曾回憶，即使再努力健身鍛鍊，身材還是回不去「當時我很難穿上比基尼，我以前從沒遇過這種問題」，雖最終遺憾地離開模特兒圈，但她卻不後悔，看到姪子健康的模樣，她非常慶幸做出這個決定。

不過，兩年後加大尺碼的服飾公司找上她，希望她可以擔任模特兒，讓她重拾舊業，往後她開始積極研究適合自己身形的穿搭方法，並於社群媒體上分享，另外，她也時常幫助兒童肝病慈善機構，如今的她活出不一樣的自己，而不同於一般模特身材的她，卻也帶給與她相似身形的女孩們自信及鼓勵。