寒流今晨發威全台急凍，新竹、苗栗低溫下探4度，連台南、高雄都只剩下10度左右，偏偏有個氣象站反其道而行，北部的基隆站竟出現14.5度，「比南部還熱」，到底怎麼回事？

這波寒流先濕後乾，也正因雲層不厚、後期水氣偏少，導致夜間散熱快、清晨降溫明顯。中央氣象局長鄭明典在臉書分享今晨6點的氣溫分布圖，中部以北多為10、11度；彰化、嘉義均跌破兩位數；台南、高雄也只有11度上下，全台宛如置身冷凍庫。

基隆站出現14.5度「高溫」，比南部還熱，令人好奇。（中央氣象局提供）

唯獨基隆氣象站一枝獨秀，出現14.5度「高溫」，這個溫度，甚至只輸給屏東恆春的17.0度，以及台東大武的16.5度。預報員葉致均認為，今晨氣溫之所以掉得快，和雲不厚、散熱快有關，換句話說，局部地區受「輻射冷卻」的物理作用影響，才會出現低溫。

基隆站位在港區內、屋頂上，距離海洋近，本來就易受海風調節，「大家冷的時候它也冷，但大家突然變更冷的時候，它還好」。葉致均指出，隨著寒流逐漸減弱，加上基隆今晨雲層較厚（缺乏輻射條件），以及其特殊地理環境，「不能說它不冷，只是和別的地方相比，它掉溫沒那麼快」。