近來新冠肺炎疫情未歇，更是流感好發期間，面臨氣溫驟降，影響不少民眾至各醫療院所施打疫苗的意願，屏縣衛生局為服務廣大及偏鄉民眾，20日特別推出「巡迴疫苗車」，將全縣區分成屏北、屏南及山地鄉鎮三區，自今起至明年1月6日，由3部疫苗巡迴車至各鄉鎮為民眾施打疫苗。

屏東縣衛生局長施丞貴表示，此次天涯海角疫苗巡迴車走透透，提供年齡6個月以上民眾施打新冠及流感疫苗，車內有駐診醫師、護理師，民眾只要持健保卡及疫苗黃卡，就可施打，尤其是對位處偏鄉、山地鄉等醫療資源較缺乏地區，不僅讓當地居民能獲得完善醫療外，也呼籲符合施打資格的民眾把握機會。

屏東縣府出動疫苗巡迴車到社區服務，民眾踴躍接種疫苗。(屏縣府提供)

施丞貴指出，屏東縣幅員狹長遼闊，山地鄉、偏鄉的老年人口眾多，交通不便，影響民眾打疫苗意願，衛生局特別準備疫苗巡迴車服務民眾，同時提供新冠疫苗及流感疫苗施打服務，地點也都選擇在地方宮廟廣場、集會所或活動中心等民眾熟知位置，民眾可就近施打，不用再大費周章跑到醫院診所施打。

歡迎民眾利用衛生局網站查詢巡迴車駐點時間、地點，免預約，來就打，保障自我健康，大家平安過好年。