新北市頗負盛名的蛋糕名店「日月香蛋糕店」，突然在臉書宣布歇業，原因是產地二期花狀態不佳，店家忍痛宣布「草莓季結束了」，粉絲超錯愕！
位在新莊新泰路上的「日月香蛋糕店」，臉書粉專超過3萬人追蹤，是當地相當知名的排隊名店，超人氣商品就是草莓蛋糕。不料店家無預警宣布「草莓季結束」，甚至直接即日起歇業，讓不少人感到錯愕。
日月香蛋糕店表示，因應原物料、各式商品物價、人力成本上漲等多重影響，依然堅持優惠價格及高品質，經不斷確認產地二期花狀態不佳，為避免原料不穩定，導致舊雨新知白跑一趟或體驗不佳，忍痛宣布草莓季結束，即日起歇業休息。
日月香表示，未來若有新的消息，會在第一時間通知，感謝廣大喜愛及長期支持愛護蛋糕店的好朋友們，造成不便，敬請見諒。網友一陣譁然，紛紛留言覺得可惜，「這家草莓蛋糕超好吃的，我一個人可以吃掉一整個」、「今年還沒有吃到欸」、「草莓控必敗」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。