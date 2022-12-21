台北大巨蛋進度牛步，過去台北市長柯文哲就不斷質疑內政部「卡蛋」，不滿大巨蛋審查被刁難，多次槓上中央，國民黨立委李德維今在立法院內政部委員會詢問內政部代理部長花敬群，對於柯文哲埋怨有什麼想法；花敬群說，「我們經的起考驗，沒有任何惡意，反而是台北市政府都發局對於市長交辦事情有猶豫，才會把鍋丟給中央。」

李德維詢問，大巨蛋還有多少件缺失？花敬群說，通過就表示符合標準，接下來是台北市政府針對大巨蛋實際燃煙測試，沒有符合標準就要調整；李德維追問，「針對柯文哲過去埋怨內政部『卡蛋』有什麼看法？」花敬群說，內政部正派經營，好幾位參事就要去台北市當副祕書長，都可以問他們。

花敬群說，我們經的起考驗，沒有任何惡意，反而是台北市政府都發局，對於市長交辦事情有猶豫，才會把鍋丟給中央，導致市長誤解，其實就是於法不符，他們都發局也不能認同。

李德維說，大巨蛋拖延了11年，全台灣民眾很期待，立委蔣萬安即將就任，希望大家能解決。