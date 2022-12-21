孔慶輝（右起）在片場細心指導黃栢豪、林上。（海鵬影業提供）

獲本屆金馬獎最佳新導演等三項大獎提名的電影《海鷗來過的房間》，昨（20日）再傳捷報，一舉飛進鹿特丹影展「未來之光」（Bright Future）單元。導演孔慶輝興奮地說：「感覺（鹿特丹）距離我很遙遠，能入選真的很開心」。孔慶輝今年都忙碌於該片的拍攝、剪輯及參展，這次獲選鹿特丹影展，「有得到耶誕禮物的感覺」。由於鹿特丹影展正逢明年春節連假，孔慶輝計畫索性帶著母親及妻女、一家人同赴歐洲度假，除出席鹿特丹影展，也轉赴芬蘭探訪因疫情阻撓、久未相聚的親友。

《海鷗來過的房間》是澳門新銳導演孔慶輝的首部劇情長片，劇情透過一場租屋事件，讓一個沒有靈感的作家和一個不會演戲的演員相遇，觸動一場慾望與困惑的邂逅。拍攝靈感源自契訶夫名劇《海鷗》，片中作家藉租屋解套靈感困境、演員藉演出戲劇綻放自己，兩線人生虛實交織，致敬意味相當濃厚，獲知名影評人聞天祥讚譽是「濱口龍介遇上蔡明亮」。上月在台映演時極獲好評，打破了觀眾長期對澳門「只有賭場」的印象，鹿特丹影展選片人Kristína Aschenbrennerova都表示驚喜，盛讚「既聰明又美麗」，另一選片人吳覺人（Wu Jueren）看完直呼「令人驚豔！」

今年邁向第52屆的鹿特丹影展，與坎城、威尼斯、柏林和盧卡諾並稱為「歐洲5大影展」，擁有觀眾人次超過十多萬，是每年歐洲第一個舉行的世界級影展，有「世界新銳導演最重要的舞台」美譽。該影展向來積極提攜具有才華、大膽、勇於嘗試的新銳導演，舉凡等台灣導演張作驥、趙德胤、蕭雅全、徐漢強、陳宏一，以及中國導演田壯壯、王小帥、應亮、賈樟柯等人作品，都曾獲選在此放映過。此次孔慶輝以首部作品入選「未來之光」，也被看好是未來的國際級華人導演，該片將於1月底在鹿特丹影展舉行國際首映。