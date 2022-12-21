12月25日是議員宣誓就職日以及正、副議長選舉投票日，疫情雖趨緩但仍有確診個案，正、副議長選舉每票都很關鍵，若有議員確診當天是否能出席宣誓及投票？台中市議會表示，若有議員確診要先通報衛生局跟議事組，當天可以出席就職跟投票，會有專屬通道及空間提供使用。

台中市議會表示，內政部與疾管署協調，若設置獨立空間或距離5公尺以上，確診議員就能前往宣誓就職並參加正副議長投票，但因空間有限，議會將設置通道及獨立通道供確診議員使用。

台中市議會指出，議員若確診需通報衛生局跟議事組，提供姓名跟車號，報到當天車輛直接開到地下室，B棟會有消防局人員協助引導至專用電梯，搭乘電梯上樓後，會有2位消防局人員引導至台中市議會8樓的官員休息室，休息室內會有2位衛生局人員協助清消工作。

台中市議會議員共65席，國民黨拿32席、民進黨24席、無黨籍7席、時代力量及民眾黨各1席，據了解目前尚未有議員通報確診。