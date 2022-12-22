H5N1禽流感疫情不見停歇，農委會防檢局今（22）日表示，經家畜衛生試驗所通知，彰化縣有5場家禽場有家禽確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感，土雞、土番鴨、肉鵝等撲殺數量超過3萬隻，已督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局表示，本次彰化縣確診H5N1亞型禽流感的5場家禽場包含二林鎮1紅羽土雞場、竹塘鄉1黑羽土雞場、1皇金雞與黑羽土雞混養場、1土番鴨場及埔心鄉1肉鵝場，彰化縣防疫所已執行紅羽土雞7775隻、黑羽土雞1萬1257隻、皇金雞9879隻、土番鴨839隻、肉鵝2015隻，共5場計3萬1765隻遭撲殺銷毀。

防檢局指出，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生高病原性禽流感（HPAI）疫情，其中韓國（10月17日至今日）已有48禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本（10月28日至今日）已有57禽場確診H5N1亞型HPAI（均為b分支）。

防檢局表示，台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高，加上近期氣溫偏低且早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，國內禽流感疫情有升溫趨勢。

防檢局指出，防疫機關已加強禽場主動監測數量、擴大案例場監測範圍、強化高風險場域清潔消毒、動物防疫機關增強稽查運禽（蛋）、化製車輛清潔消毒的力度等，也透過畜政單位要求飼料及運蛋業者，加強車輛或蛋箱清潔消毒，以全力防堵疫情擴大。

根據統計，2022年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計39例（陸禽25場、鴨10場、鵝4場）。