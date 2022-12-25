英王查爾斯把二弟安德魯徹底踢出白金漢宮

安德魯王子性醜聞纏身，又和美國已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係交代不清，連帶把王室拖下水。而消息人士說，如今英王查爾斯終於決定，要把二弟扔出核心圈外，讓他自尋生路。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，安德魯已被告知，不能再用白金漢宮當辦公據點，而實質切斷了他與以往身為王室工作成員的最後關係。「在宮內的任何存在都正式結束，」消息人士說，「國王說得很清楚，他不是王室工作成員，要自尋生路了。」

查爾斯決定，62歲的安德魯未來不能再把白金漢宮當通信聯絡地址。此外，他3年前卸下王室公職後僅存的最基本工作人員，也將面臨失業的命運。

英王查爾斯把二弟安德魯徹底踢出白金漢宮

另一方面，據《紐約郵報》（New York Post）報導，儘管安德魯2020年卸下王室公職，但女王仍讓這最受寵的兒子使用白金漢宮，並保有少數工作人員。然而，大哥查爾斯登基後，這些待遇都將成為歷史。

儘管安德魯矢口否認，多年前曾性侵尚未成年的羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre），但2月卻與告上法庭的女主角庭外和解，還付了對方1200萬美元（近3.7億台幣）。事後王室拔除了他所有的軍銜和王室榮銜，女王舉行葬禮時，也禁止他穿軍服。據說女王過世後不久，查爾斯就告訴他，永遠不得執行王室公務。而11月時，查爾斯也終止了他24小時的王室保全服務。