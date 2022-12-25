安德魯王子性醜聞纏身，又和美國已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係交代不清，連帶把王室拖下水。而消息人士說，如今英王查爾斯終於決定，要把二弟扔出核心圈外，讓他自尋生路。
據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，安德魯已被告知，不能再用白金漢宮當辦公據點，而實質切斷了他與以往身為王室工作成員的最後關係。「在宮內的任何存在都正式結束，」消息人士說，「國王說得很清楚，他不是王室工作成員，要自尋生路了。」
查爾斯決定，62歲的安德魯未來不能再把白金漢宮當通信聯絡地址。此外，他3年前卸下王室公職後僅存的最基本工作人員，也將面臨失業的命運。
另一方面，據《紐約郵報》（New York Post）報導，儘管安德魯2020年卸下王室公職，但女王仍讓這最受寵的兒子使用白金漢宮，並保有少數工作人員。然而，大哥查爾斯登基後，這些待遇都將成為歷史。
儘管安德魯矢口否認，多年前曾性侵尚未成年的羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre），但2月卻與告上法庭的女主角庭外和解，還付了對方1200萬美元（近3.7億台幣）。事後王室拔除了他所有的軍銜和王室榮銜，女王舉行葬禮時，也禁止他穿軍服。據說女王過世後不久，查爾斯就告訴他，永遠不得執行王室公務。而11月時，查爾斯也終止了他24小時的王室保全服務。
文章來源：ANDY EVICTED King Charles throws disgraced Prince Andrew out of Buckingham Palace after Epstein sex scandal
文章來源：King Charles 'evicts Prince Andrew from Buckingham Palace after Epstein scandal and will no longer be allowed to have an office in the building or use its address for correspondence,' source claims
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