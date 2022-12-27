由宋逸民創立的「藝起發光」教會，日前因小甜甜（張可昀）的離開，爆出「雙方不合」等一連串爭議後，教會以及宋逸民夫妻間的往事也一一被挖出，有網友發現當初宋逸民因「婚姻幸福卻一點都不快樂」而偶然走入教會，並開始省思，他的老婆陳維齡也才發現他變得能夠溝通，婚姻狀況才逐漸好轉。

根據《ETToday》的報導，宋逸民在2020年曾發出新聞稿，透露自己和陳維齡因小孩的教養問題而使婚姻出現裂痕，但他自認很努力賺錢養家，不懂哪裡有錯。但陳維齡卻認為宋逸民根本不愛這個家，也不會當爸爸，曾一度搬出兩人的愛巢並慎重考慮是否要離婚。

為了挽救岌岌可危的婚姻，陳維齡當時還到處算命，「通靈老師」告訴她是因為家裡有小鬼，跟家裡地基主在吵，還說上輩子殺了宋逸民全家，所以要來還債等等，讓陳維齡為此花了不少冤枉錢找答案，卻得不到任何改善。另外，當時的宋逸民也坦言，那段時間覺得待在演藝圈很空虛，工作時有時無，讓他感覺每天都過得沒有意義，直到他偶然走進一間教會，看到台上的一家人雖看起來生活不富裕，卻充滿喜樂，讓他開始反省婚姻幸福卻不快樂的真正原因，當天回家後陳維齡便發現他變了，也能溝通了，之後他們便攜手進教會，修復差點失去的婚姻關係。