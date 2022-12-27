總統蔡英文27日開記者會宣布兵役役期延至1年，並睽違745天首次開放媒體問到飽。國民黨台北市議員鍾沛君在臉書問：「想知道大家給蔡總統的表現打幾分？哪個回答最令你印象深刻呢？」不少網友給出意見回饋，包括「每個回答都令人傻眼，有開等於沒開」、「根本抓不到問題的重點」、「不會對讀稿機打分數耶」。但其中最爆笑的答案還是亂入的女戰神徐巧芯「ㄜㄜㄜ」，致敬蔡英文的結巴，瞬吸近1500笑讚。

這次記者會睽違745天開放提問，蔡英文沒使用讀稿機，雖然與記者的互動變得生動活潑不少，但說起話來難免較為支支吾吾，例如「所以...這個...呃...呃...可是我常常對著媒體講話啊！」國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書以注音「ㄜㄜㄜ」模仿開酸，瞬吸3千多名網友爆笑點讚。

鍾沛君在臉書發文問：「睽違745天，蔡總統再次開放記者提問，想知道大家給蔡總統的表現打幾分？哪個回答最令你印象深刻呢？」

網友回「不想看浪費我的時間！」、「每個回答都令人傻眼，有開等於沒開，還怪人家問太多，下次再問，要讓她有時間想一想？去～囂張的公僕」、「根本抓不到問題的重點，也講不出實際的現況」、「變強，OK的。但是要脫離美利堅合眾國的擺佈才有可能，不然都是空談」、「那種咖肖竟然當了八年的塚筒，真是一個醜陋的錯誤」、「原來有總統，我以為只有民進黨主席」、「直接開除，她連被評分的資格都沒有」。

徐巧芯則回「ㄜㄜㄜ」，引發網民群起爆笑點讚，也有不少網友給出類似意見「嗯，我相信，額額，這問題以後再跟大家報告，額，嗯，鵝」、「這種水準還是高高在上的人～真的令人傻眼」、「負分。還是嗯嗯阿阿不要停的，一點長進都沒有！聽到都起無名火」、「ㄜㄜㄜ」、「不會對讀稿機打分數耶」、「陽帆超有先見之明，早就創了一個陽婆婆角色可以讓我們的宗痛學習」。