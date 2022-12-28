冬天聚餐、過年圍爐，吃火鍋是最有團圓意義且溫暖的一件事，鍋內除了魚蝦肉片，一定也要有蔬菜搭配，茼蒿堪稱火鍋良伴蔬菜，醫師分享茼蒿對健康的好處，包括可幫助減重、抗氧化、防骨質疏鬆也能增強長者的記憶能力。但因茼蒿鉀含量高，腎臟疾病患因無法排除鉀，因此要避免吃下過多的茼蒿。

牙醫師劉馥萱在其臉書專頁上分享茼蒿的4種好處，包括幫助減重、抗氧化、避免抽筋、護骨質顧記憶。在幫助減重部分，由於茼蒿含有綠原酸，可減少飯後血糖上升，且低熱量又高飽足感，是減重的好選擇。

茼蒿可抗氧化，因為含有各種維生素、類黃酮、類胡蘿蔔素，茼蒿可清除身體多餘自由基，降低許多疾病的發生率。但劉馥萱提醒，茼蒿別煮太久，以免反而讓營養流失。

茼蒿還可避免抽筋，茼蒿含有許多鉀，鉀是肌肉收縮和神經傳導的必需營養素，可避免抽筋，另外也可預防橘皮組織產生、中風、高血壓等疾病。

她並表示，茼蒿含有相當多維生素K，有助於維持骨骼健康，研究顯示，缺乏維生素K和骨質疏鬆有關，另維生素K也能增強年長者的記憶能力。