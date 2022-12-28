法務部行政執行署為維護交通正義，強行執行酒、毒駕專案，對欠繳者祭出查封房屋。但台北分署最近查封王姓毒駕者的房產，結果他毫不理會，直至媒體報導執行署的強力執行手段後，王男的兒子及老母親擔心房子沒了，主動到台北分署繳清王欠繳的27萬餘元。

台北分署表示，目前待業的50歲王男，去年3月間在北市中華路附近，騎車遇警方臨檢，發現吸食毒品。又於今年1月間駕車於北市惠安街附近被查獲有吸食毒品情事，屬累犯遭重罰。

今年4月起案件陸續移送執行，台北分署查封王男名下位於北市中華路房屋，但他無其他財產可執行，多次通知皆未處理。

由於自12月20日起，行政執行署行全國擴大執行酒、毒駕案件，媒體廣泛報導，王男家人得知後，22日一早即電詢台北分署了解，不久有年輕人拿著戶口名簿到台北分署表示要幫王繳納，隨後同行長輩拿著27萬餘元現金，口中念念有詞，以台語說「擱謀繳厝ㄟ怕玫」，2人疑似王男兒子與母親，希望繳清後能盡快塗銷查封。

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