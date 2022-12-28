新北市政會議今通過《新北市氣候變遷因應行動自治條例》草案，針對能源轉型、能效提升、循環經濟、智慧運輸與韌性調適五大方針推動淨零碳，並成立氣候基金，做為產業、社區、勞工與消費者獎勵及補助，其中針對因為能源轉型，而導致失業的脆弱群體，也有相關協助，全力拚2050淨零碳目標。

環保局長程大維表示，為因應氣變遷，達成2030溫室氣體減量百分30與2050達到淨零碳目標，配合中央正在修法的《氣候變遷因應法》，推出新北專屬的自治條例。

本次草案將成立「新北氣候基金」，程大維表示，氣候基金來源除來自環保署徵收的碳費，另也有企業響應碳中和自願捐贈作為主要收入來源，這些經費都將提供社區、企業、家戶、校園申請運用，推動提升設備能效、再生能源設置及能源轉型。

環保局舉例，目前有越來越多業者為爭取更多的曝光與採購優先權，會跨區甚至跨國購買碳權，達到ESG要求的碳中和標準，若企業能直接讓地方社區受益，如協助社區購買節能設備等，就能達到業者與社區雙贏的目標。

另有許多民眾買了電動車，卻因社區管委會反對無法安裝充電樁，本次自治條例也要求新建案必須預留管線，而在既有建物上，除非區分所有權人會議或規約不同意，申請人只要經過台電評估審查通過，管理負責人或管委會不得拒絕住戶申請裝設充電樁。

此自治條例還有包括再生水使用納入廠商評鑑獎勵，與氫能產業相關補助，另外還有針對焚化再生粒料與塑膠回收粒料相關使用規定，希望創造新北成為宜居城市。