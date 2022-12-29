日本寫真女星森咲智美擁有女神級外表和G級傲人身材，出道以來憑藉大尺度攝影作品，受到大批粉絲喜愛，還因此獲得「國民情婦」的封號，她也不吝嗇在社群曬出辣照，累積502萬粉絲追蹤，近日她不畏冬日低溫，曬出將酒紅色裙子半脫的照片，從側面視角看上去，圓弧相當豐滿有料，絲毫不怕走光。

照片中，森咲智美蹲在窗前，絕美回眸瞬間傾倒眾生，她將裙子半脫到腰部後，從側面來看雙峰清楚可見，大片光滑美背和修長美腿勾人魂魄，搭配她在貼文裡嬌喊：「Goodnight(晚安)」，令所有粉絲看得血脈賁張，短短幾天就吸引累積超過7.2萬人點讚朝聖。

粉絲們除了向森咲智美回了聲「晚安」，也紛紛稱讚起女神的好身材，「美麗的背影如此有女人味又性感」、「請為我正面露出妳的長輩」、「一眼望去就看見好風景」、「我想從背面熱情擁抱妳」、「打開IG看到妳很開心」、「天啊！睡不著了，我想我連在睡夢中都會想到妳」。

事實上，森咲智美的好身材得來不易，她為了每次與粉絲見面時，均是最佳狀態，私底下常到健身房運動，前幾日曾曬出訓練腿部線條的辣照，可見穿著運動背心的她，下半身穿著洞洞褲，露出零贅肉美腿，她表示當天是首度挑戰90公斤的腿部舉重，笑喊每次去完都能獲得成長的快樂，讓她感到非常滿意。