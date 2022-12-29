男星馬俊麟2019年與同劇女星王瞳假戲真做，惹怒老婆梁敏婷以一篇「三人吃便當」文揭發不倫戀，並提出侵害配偶權告訴，引起輿論譁然，隨後馬俊麟被家庭接納、王瞳與艾成結婚，去年才達成和解落幕。近來馬俊麟出現在8點檔《市井豪門》演員名單卻遲未亮相，有網友指出一切與梁敏婷有關，同時狠酸馬俊麟是「噁馬」，自己不想看到他演戲，對此，馬俊麟決定出面解釋真相。

馬俊麟昨(28日)深夜在FB限時動態貼出PTT鄉民留言：「噁馬最好都不要再出現了」、「不想看馬，最好永遠不要出來」、「他們不能配是噁馬的老婆要求的」，他對此感到無奈，表示自己一集都沒演，不需要這麼注意他、幫忙增加存在感，同時反駁未能正式演戲與老婆梁敏婷有關：「謝謝您的關心，我太太沒有要求任何事情，請勿以訛傳訛」，並附上搖頭嘆氣的表情符號。

馬俊麟澄清遲未出演《市井豪門》與老婆梁敏婷無關。(圖/馬俊麟 FB)

此外，馬俊麟也在IG吐露心聲，「這世界上永遠不缺討厭你的人，就算你道歉了，做錯了想改善，他們還是一樣討厭你」，但他仍保持積極的心態，並向網友道歉：「很抱歉我沒辦法讓你們喜歡，但我盡力把自己做好，我維持我的身形、上表演課，當好一個爸爸，做好一個演員」，更強調：「就算只有一場戲，我也會盡力去演好」。

馬俊麟今年聖誕節帶著妻小出門感受佳節氣氛。(圖/馬俊麟 FB)

事實上，馬俊麟3年前出軌慘遭《多情城市》換角後，雖然電視台曾安排他以「畫家」角色重返幕前，仍因遭到大批觀眾抗議，突然落海領便當下線，之後沒戲拍的馬俊麟收入來源不穩定，除了美術班有固定學生外，還斜槓賣起滷味，其他時間則發揮父愛陪伴兩名兒子，不時也會帶妻小旅遊玩樂，相當用心經營家庭。