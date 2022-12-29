新竹地檢署為落實政府嚴懲酒駕的施政決心，避免憾事重演，自今年1月起，對判處有期徒刑6月以下確定酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，總計已發監酒駕受刑人共428人。另針對協助酒駕者戒除酒癮，其中27名情節輕微的酒駕初犯，轉介至合作醫院參加酒癮治療治畫，未完成者將面臨刑罰制裁。

國人對於酒駕影響無辜用路人身家安全深惡痛覺，新竹地檢署指出，刑法第185條之3於今年1月30日修正通過施行，加重酒駕行為刑度，竹檢對於此一攸關民眾生命、身體、財產安全的犯罪行為，未來將持續從嚴審核准否易科罰金，為民眾的安全把關。

依據法務部指示，對判處有期徒刑6月以下確定之酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，新竹地檢署總計已發監酒駕受刑人共428人。此外，為協助酒駕者戒除酒癮，針對部分情節輕微酒駕初犯，竹檢已轉介27例至合作醫院參加酒癮治療計畫，若未完成治療者，最終同將面臨國家刑罰的制裁。

年關將近，新竹地檢署為遏止酒駕歪風，將持續支持警察機關強力執法，也重申對於心存僥倖一再觸法之徒，絕不寬貸，將從速從重追訴、從嚴審核得否易科罰金，全力確保公共安全。

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