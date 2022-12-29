「藝起發光」教會風波持續延燒，被爆料在教會地位僅次於宋逸民夫妻的白家綺，今出席羽球教練廖勛威（阿廖師）和藝人周宜霈（大牙）夫妻發起「大牙夫妻憂敗羽球盃」。面對近日風波，白家綺受訪時數度哽咽、眼眶泛淚，她說心情上很在意，一直以來身為藝起發光小組長，按照聖經陪伴弟兄姊妹，現在遇到這麼大的風波，只能更多禱告尋求神。

宋逸民在聲明中直指小甜甜私生活有極大狀況，遭到質疑怎能公布教友私生活？白家綺先是說不可能把教友私下生活公布於世，我們是教會陪伴的人，只能繼續陪伴禱告。但再追問宋逸民確實有說小甜甜私生活有問題，她謹慎回答：「對，我們不能去說私生活有哪一些狀況，弟兄姊妹為了工作、感情、婚姻來尋求小組長或牧師幫助，按聖經教導陪伴，但是不能告訴別人怎樣，不論斷人，不可能媒體面前說細節狀況。」

而首任理事長黃國倫說「藝起發光」是協會不是教會，白家綺認為事情不是三言兩語可以說清楚，「有一些事情甚至是很多年還沒有加入（教會）的事情，絕對不是三言兩語可以說得清楚，或是任何人一個人出來講了之後，就平息所有風波，現在就是等真相一定大白，黑暗跟光不可能相容，相信會有讓大家看見事實的機會。信仰教導裡面，必須等候神的聲音，我希望大家一起期待，我知道大家很想要答案，但答案不是任何人一個人說了算。」

而有爆料者指出教會必須歌頌牧者，也就是宋逸民，她先是停頓斟酌字句表示，「現場這麼多媒體，你們比我們更清楚，針對任何指控去回應，得到結果會是什麼，真的不希望造成更多對立，更多謾罵，還有浪費更多社會資源，所以我們選擇靜默，因為相信神。」那還相信宋逸民夫妻嗎？白家綺停頓一會，表示：「深深相信上帝帶領我們尋找真相，謝謝大家。」隨即起身離去。