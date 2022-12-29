美國知名電影網站「TC Candler」每年都會評選出全球百大最美臉孔，台灣出身的韓國女偶像子瑜曾在2019年奪冠，BLACKPINK的Lisa則是2021年全球第一美；「TC Candler」28日公布2022年排行，第一名是美國超模雅絲敏吐克斯（Jasmine Tookes），第二名是韓國女團MOMOLAND的Nancy，打敗Lisa當上亞洲第一美，昔被偷拍半裸照販售曾引起轟動。

在「TC Candler」公布的全球百大最美臉孔榜單前十名，有多名亞洲美女出線，包括第10名的TWICE子瑜（周子瑜），第9名前After School的NANA，第5名女團H1-KEY泰籍成員SITALA，第3名是去年第一的BLACKPINK成員Lisa，和第2名女團MOMOLAND的Nancy，驚喜擠下Lisa成為亞洲第一美。

Nancy是美韓混血兒，2000年出生，年僅16歲時就出道，踏入演藝圈就因身材太惹火受到批評「不適合當偶像」，但精緻的臉蛋仍讓她擁有大票粉絲支持。

Nancy是美國知名電影網站「TC Candler」評選出2022年全球百大最美臉孔的第2名。（圖／摘自TC Candler YouTube）

其實Nancy成為偶像後衰事不斷，2021年1月初發生震驚全韓的偷拍事件；當時Nancy在後台換衣服遭到偷拍，私生飯把私密照放到社交網站兜售，連她半裸換裝影片也在影音平台流傳，造成韓國演藝圈一陣恐慌。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。