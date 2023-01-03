有「造星工廠」之稱的YG娛樂，是南韓三大經紀公司之一，但近期因前社長梁鉉錫和旗下藝人勝利等人醜聞影響，使公司形象嚴重受損，因此近日爆發YG出走潮，除了出道7年的BIGBANG師弟團iKON的6名成員確定約滿不再續約外，BIGBANG成員太陽、大聲以及知名男演員姜棟元也都宣布退出YG娛樂，讓粉絲們開始擔心旗下最夯女團BLACKPINK的發展。但就在一連串負面新聞傳出之際，經紀公司突然在2日宣布將替BLACKPINK成員Jisoo推出個人專輯，並開設YouTube頻道，讓粉絲又驚又喜。

隨著旗下藝人紛紛出走，被視為YG搖錢樹的BLACKPINK未來發展也開始受到矚目，網路上謠傳她們已被改簽到子公司The Black Label或將追隨師兄們的腳步另尋他路，卻遭經紀公司出面打臉，表示她們的合約根本沒還沒到期，2日公司還再發聲明，透露「去年在忙碌的世界巡迴演唱會中，為了遵守與粉絲的約定，Jisoo完成封面照的拍攝後，只要一有空就製作音樂，很快就會帶來好消息」正式宣布Jisoo將推出個人專輯，她也是繼Jennie、Rosé、Lisa之後，最後一位推出SOLO專輯的成員。

另外，Jisoo在本月2日也突然開啟了YouTube頻道「幸福指數103％」，並公開了她第一支在倫敦的VLOG影片，她在簡介中還寫著「幸福指數103％的頻道收入，將全數捐給需要幫助的地方，希望能讓大家的幸福感更加提升」，而影片公開短短一天就吸引超過200多萬人點閱，成功製造話題。而不少網友雖認為公司此舉是想要替受損的形象洗白，但喜愛BLACKPINK仍相當支持。