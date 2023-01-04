已宣布退出英國王室的哈利王子與其妻子梅根，雖兩人目前已搬離英國，但私下的一舉一動仍備受矚目。而他們為了抵制英國皇室的傳統束縛，除了出書公開皇室內幕外，近期還與知名串流平台Netflix合作推出紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan），疑似正式向英國皇室宣戰。另外，哈利王子所推出的新書也即將在近期推出，外媒推測其妻子梅根也有「新動作」，將徹底公開皇室的黑暗面。

哈利王子與妻子梅根推離英國皇室後，除了在近期推出紀錄片，公開兩人在皇室中種種的不公平對待外，哈利王子還將在本月10日推出自傳回憶錄《備胎》（Spare）；而根據外國媒體的報導，哈利將在書中砲火猛攻親哥哥威廉王子。不僅如此，根據《每日郵報》的報導，梅根也正在計畫出書，打算把對皇室的怨言及各種黑暗面全部揭露開來，而梅根若是出書成功，依照她自由的「美式作風」，將可能讓英國皇室面臨巨大的威脅及殺傷力。

另外，哈利王子近期接受英國獨立電視台（ITV）及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的專訪，在預告片中感性表示「從來不需要變成這樣，那些洩露、那些栽贓，我想要的只是一個家庭」，更指控皇室成員「他們覺得最好以某種方式，讓我們成為反派。他們完全沒有表現出和解的意願，我想要回自己的父親及自己的哥哥」。而這段影片曝光後，隨即在網路上引發熱烈討論，連帶使哈利的新書未上市就造成轟動。

Harry's memoir, Spare, is released January 10https://t.co/IWUPcon34I — HELLO! Canada (@HelloCanada) January 3, 2023