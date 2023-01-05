47歲的日本女星神田宇乃（神田うの），自從2007年嫁給年賺2000億日幣（約台幣465億元）的「柏青哥小開」西村拓郎後，便經常公開炫富的貴婦生活而經常引發爭議，但她的丈夫於2020年病倒後她卻選擇不離不棄的照顧，讓不少人感到相當意外。而隨著新年的到來，神田宇乃也公開了老公最新的身體狀況。

神田宇乃日前在個人IG上，PO出與朋友、家人一同前往夏威夷搭乘遊艇出海旅遊的照片，並透過空拍機紀錄在海上玩樂的過程，而她在文章中則透露，雖老公因腦梗塞中風留下後遺症，容易頭暈目眩而無法與他們搭船同樂，只能待在飯店房間等他們回去，但一家人的心仍緊緊相繫在一起。神田宇乃接著感性表示，丈夫從不能說話、不能行走也不能坐輪椅，只能一直躺著的狀態下，已逐漸進步到能夠搭飛機、出國旅遊，以及打他最喜歡的高爾夫球，對神田宇乃來說已十分開心，對於新的一年她更是抱著感恩的心來迎接。

事實上，神田宇乃過去雖因經常炫富而遭到不少酸民攻擊，但自從她在節目《徹子的房間》上意外透露，丈夫在2020年11月突然腦梗塞而被緊急送醫的消息後，大眾便對她逐漸改觀。節目中，神田宇乃表示當時丈夫在醫院裡不僅不能說話，身體也不能動，她卻只能不安的陪伴在丈夫的身邊，且對家人以外的人保密。而丈夫在醫院住了一個半月後，才回家繼續休養復健，直到2021年3月丈夫身體情況好轉，一家人也才能外出吃飯，而神田宇乃對丈夫的付出，丈夫都看在眼裡，因此在丈夫出院後，曾豪氣買下銀座HERMES店內的所有包包當作禮物，可見丈夫對她的疼愛。