因演出日劇《半澤直樹》而爆紅的日本男星香川照之，日前爆出性騷擾酒店女公關，讓他形象重挫，手上的戲約和代言也全沒了，沒想到才積極尋求復出的他，現在又被爆出最新的性騷私照，震驚各界。

據日媒《週刊新潮》報導，香川照之2019年對1名酒店女公關揉胸、強脫內衣，還拿給另外3名客人「聞香」，導致女公關罹患創傷後壓力症候群（PTSD），事後女公關以媽媽桑未能阻止香川照之的猥褻對她提告，雖然最後已撤告，但也讓香川照之的噁行曝光。

香川照之手伸進媽媽桑腋下還聞味道。(圖／翻攝自週刊新潮)

而其實當時，香川照之對媽媽桑也有上下其手的動作，如今更多照片曝光，有他把臉靠近媽媽桑後頸，還有把手指放入媽媽桑的腋下、並聞手指味道，超噁行徑全都被拍下。

媽媽桑受訪時也透露，那天是第一次遇到香川照之，沒想到就被對方抓頭髮還有各種騷擾，香川照之還露出滿足淫笑，因為怕得罪當下不敢反抗，讓她感到非常痛苦又屈辱，事件過後她也離開，不再當媽媽桑，雖然有透過律師，向香川照之要求道歉，卻對方和其經紀公司都沒表態道歉。