【愛傳媒林銘聰專欄】霧峰林家宮保第二進有兩幅彩繪圖，右邊是「孔明夜進出師表」，代表著對國家的盡忠；左邊是「狄仁傑望雲思親」，代表著對父母的孝順。「忠與孝」即是霧峰林家的傳統精神，經過了數百年，歷久而更彌新！

前些天已聊過「狄仁傑望雲思親」，現在繼續聊「孔明夜進出師表」。一般三國時期是指220-280年，三國即是蜀漢221-263年、曹魏220-266年、孫吳229-280年。

蜀漢諸葛亮心急國家社稷的安危，他在二次北伐曹魏出發前，均連夜向蜀漢後主劉禪上呈〈出師表〉。

諸葛亮深知蜀漢弱小，若想生存必須對外征伐方可延續政權，於是北伐曹魏是政治軍事上的一種策略，以攻擊代替防守，主動出擊而尋求生路。

〈出師表〉有兩篇，按時間先後分別稱呼。蜀漢建興五年（227年），諸葛亮北伐曹魏，戰爭前上表後主劉禪，此表即稱為〈前出師表〉。建興六年（228年），諸葛亮再次出征，出發前再度上表後主，第二次稱為〈後出師表〉。

諸葛亮（181-234年），字孔明、號臥龍（也作伏龍），徐州琅琊陽都（今山東臨沂市沂南縣）人。三國時期蜀漢丞相，是一位傑出的政治家與軍事家。在世時被封爲武鄉侯，死後追諡忠武侯，東晉政權特追封他爲武興王。諸葛亮在後世受到極大尊崇，成爲後世「忠臣」楷模。他爲蜀漢政權，鞠躬盡瘁，死而後已。他發明「木牛流馬」、「孔明燈」等；並改造連弩，叫做「諸葛連弩」，可以一弩同時發射十矢。

蜀漢章武三年（223年），劉備病重，向諸葛亮囑託後事。《三國志．諸葛亮傳》記載，劉備告訴諸葛亮：「君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。」諸葛亮涕泣曰：「臣敢竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死！」劉備又告訴劉禪：「汝與丞相從事，事之如父。」

〈出師表〉即是出師前的表書，「表」是古代臣子對君主書陳情言事時用的一種公務文體。劉勰（465-520年）《文心雕龍．章表》細分曰：「章以謝恩，奏以按劾，表以陳情，議以執異。」李善（630-689年，唐高宗時期學者）《文選》注云：「言標著事序，使之明白，以曉主上，得盡其忠，曰表。」可以說明「表」有代表著臣子的忠義，內容以曉理及陳情為主。

諸葛亮不是一個著名文學家，而是專長於政治與軍事方面，但是他所寫的〈出師表〉一文，卻成為千古傳誦的名篇。

宋朝大文豪蘇東坡說：「諸葛孔明不以文章自名，而開物成務之姿，綜練名實之意，自見於言語。至〈出師表〉，簡而盡， 直而不肆，大哉言乎！」短短不到八百字的一篇公務文章，最後竟受到後人如此高度讚揚。

諸葛亮足智多謀，才學非凡，〈出師表〉中表達的忠誠敬業，放諸四海都是無出其右的標準。〈出師表〉文章樸實無華，文辭懇切動人，字字發自肺腑，彰顯諸葛亮那份「鞠躬盡瘁，死而後已」忠心耿耿報國的精神，這種難能可貴的品德，令人動容，是後世景仰並學習的典範！

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

照片來源：作者提供。

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