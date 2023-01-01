在台育有一女的越南新住民陶氏儿容和先生陳子強，參加移民署舉辦的「文化談新事」說，養兒育女的秘訣是「唯有耐心的陪伴，才能許孩子一個圓滿的未來」。女兒「咖啡」的成長過程，是夫妻一生最重要的時光，將一路走來的育兒心得與大家分享，希望能幫助更多新住民在台孕育下一代。

陶氏儿容表示，面對育兒也曾像新手爸媽一樣徬徨無助，尤其自己又身處異鄉，好在懷孕的時候就與丈夫及長輩溝通，無論工作如何繁忙，都要陪伴孩子度過童年。在孩子的教育方面，儿容選擇用自己母語越南文與孩子溝通，面對自己不擅長的中文和學科時，也尊重學校老師的專業。儿容說：「不胡亂插手自己不熟悉的事物，並相信學校的教育專業，才是對小孩最好的選擇」。

陳子強也表示，育兒是夫妻共同的事情，除了要彼此不厭其煩的溝通外，雙方也要一起付出心力，特別是孩子的品行教育更為重要，在日常生活中就劃出一條清楚底線，讓小孩子明確知道「什麼是對、什麼是錯」，他強調品行一旦固定就會影響一輩子，所以品行教育是父母無可避免的育兒課題。

陳子強和陶氏儿容的育兒原則：「只要遵守生活規範，其他部分不會過多干涉孩子的發展」。當別人家的孩子拚了命補習，夫妻倆則帶小孩去親近大自然，減少使用3C產品的時間，鼓勵小孩閱讀和培養屬於自己的興趣。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民夫妻在文化差異下孕育「新台灣之子」實屬不易，移民署也十分重視新住民及其子女的教育，為了鼓勵更多優秀的新住民及新二代努力向學、實現自我，「111學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」已經上網公告，歡迎各新住民及新二代踴躍申請。