王心凌昨晚身穿V領白色百褶裙套裝，仙氣十足。（天晴娛樂提供）

王心凌承諾2023年一定會出新專輯。（天晴娛樂提供）

王心淩在《乘風破浪的姐姐3》奪總冠軍後聲勢強勁，昨晚登上湖南衛視跨年晚會，除了表演節目在11點之後的熱門時段，更精心安排她與《披荊斬棘的哥哥2》的蘇有朋同台，2人分別演唱對方的代表作〈紅蜻蜓〉、〈愛你〉，為節目帶來高潮。而她即將邁向出道20周年，承諾2023年一定會出新專輯，並開始籌備演唱會，讓喜歡她的粉絲這個新年有全新的感受。

王心凌在跨年晚會上身穿V領白色百褶裙套裝，仙氣飄飄，當她在台上輕輕吟唱〈月光〉時全場跟著大合唱，她隨後用凌式唱腔唱起蘇有朋的經典歌〈紅蜻蜓〉時，現場近乎沸騰。而蘇有朋化身「王心凌男孩」，用改編曲風唱出不同感覺的〈愛你〉，王心凌之後加入，這場浪姐披哥的同台，掀起許多人的回憶殺。

王心凌用「很忙碌、很精彩、很驚喜」總結2022年，對她而言去年有2個重要事件，一是年初舉辦「王心凌Cyndiloves2sing愛·心凌巡迴演唱會-高雄場」，另一個則是參加《乘風破浪3》，「我真的覺得浪姐的熱度是天時地利人和，錄製節目的時候，我當然也是滿努力的。」