藝人何豪傑在民視《市井豪門》中因捨不得老婆廖家儀被當殺人兇手入獄吃苦受罪，決定去自首頂替，日前拍攝一場他自首前去探望媽媽蕭惠、跟媽媽道別還為她洗腳的戲，他拍攝時緊握著蕭惠的手，竟哭到不能自已且泣不成聲。原來這場戲讓他想到去年3月過世的父親。

何豪傑（右）握住劇中媽媽蕭惠的手，想起自己已故爸爸。（民視提供）

何豪傑受訪時表示，劇中他要瞞著媽媽去自首，因此必須隱忍情緒，頂多只能偷偷含淚，沒想到拍攝時，他想起從沒為爸爸做過這些事，甚至可能讓爸爸走得有遺憾，忍不住情緒潰堤哭了，「爸爸一直都是民視的忠實的觀眾，但在爸爸過世的前幾年，因為疫情的關係，我有2、3年沒有接到戲，讓爸爸很擔心」。

何豪傑（右）為劇中媽媽蕭惠洗腳。（民視提供）

他說，爸爸最後的日子雖然有點失智，甚至有時連他這兒子都記不得，但記得的時候每次看到他，就第一件事就是問「有戲演嗎」，他感到自己很不孝，讓父親到老、甚至臨終前，還要操煩他的工作。在與蕭惠對戲時，他被自己這句台詞「如果有下輩子，我希望能成為一個乖孩子，在妳身邊孝順妳」觸動，「我想起父親如果可以再晚一點走，一直在等我演新作品的他，就能每天開心追自己兒子的劇，就會更放心地離開」。

何豪傑劇中自首頂罪入監。（民視提供）

何豪傑的爸爸去年3月過世，他當時很低調，僅通知不到10個朋友，他說對爸爸抱歉，因爸爸生前喜歡熱鬧，加上疫情關係，他不希望親友為難群聚參加告別式，原本所有藝人朋友都沒有通知，但艾成和王瞳因其他共同要好的朋友告知，還前去致哀，讓他非常感動，以至於後來艾成離開時，他也特別傷痛。