基隆長榮桂冠酒店總經理陳建郎，也在活動現場揮毫寫春聯。（基隆長榮桂冠酒店提供／張志康基隆傳真）

農曆春節將近，基隆長榮桂冠酒店3日與基隆研露書會合作舉辦「錢兔似錦、名家揮毫」活動，自即日起至元月18日止，凡在基隆長榮酒店消費住宿或用餐，就能得到1份免費的限量兔年春聯。

基隆長榮桂冠酒店表示，農曆春節將近，特別邀請研露書會名家，為酒店來賓書寫春聯及吉祥話。這項活動已經連續舉辦6年，讓每一位來賓體驗到傳統的風俗當中，書法也能結合生肖圖像及文字的創作，讓藝術更貼近生活，也受到民眾喜愛。

3日基隆長榮酒店、研露書會與基隆書道會名家、光隆家商太鼓隊，在酒店辦理「錢兔似錦‧名家揮毫」活動及開筆儀式，希望年年把新年好運道分享給住宿及用餐的民眾。

基隆長榮桂冠酒店總經理陳建郎表示，長榮桂冠酒店在地深耕24年，很榮幸能夠年年與基隆地方藝文團體，及地方文教單位、藝術團體合作，舉辦迎春揮毫活動，並邀請在地音樂家表演等等，整合資源，為地方帶動藝術人文風氣，獻上棉薄之力，身為基隆在地飯店，希望持續作為藝文平台，為基隆地方傳達真善美。