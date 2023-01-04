廖科溢爆出感情糾紛的同時，被多女說經濟狀況不好，但據悉廖科溢主持及業配行情，一個知名金獎級主持人，有固定的節目收入，活動邀約、臉書業配也不少，經估算下，即便經過公司抽成，收入應該能過好日子，他卻需要向人借錢、省到要自己搭計程車搬家、跟家人借車移動，財務黑洞令人好奇。

廖科溢身陷桃色風暴，其中也浮現金錢問題，前女友A女曾出錢幫他租屋、處理水電等生活雜支，分手時共欠她80萬元，還爆出他連A女買的貴重家電如吸塵器、除濕機、吹風機、Switch等都搬走，先前也有媒體報導X女也透露他經濟狀況不好，喝咖啡、開房間都要女生出錢。

本刊曾拍到廖科溢搬出與前妻的住處，當時他自己打包行李，搭了數趟計程車搬家。（圖／本刊攝影祖）

據了解廖科溢收入行情，在醜聞爆發前，他在亞洲旅遊台主持行腳節目，每周播一集，每集主持費約5萬元，據傳高層還格外優待，給他製作人頭銜，因此主持費之外，他還能拿到一份製作人的酬勞；而他的臉書業配行情價一篇約8萬元，每個月露出一至兩篇不等。

廖科溢過去形象優質，還有金獎加持，業內工作行情價不錯。（圖／亞旅台提供）

不算其他收入來源，廖科溢先前每月基本工作產值至少達30萬元之譜，即便扣掉經紀公司抽成拆分，也算可觀。而廖科溢沒有孩子要養，為何經濟狀況吃緊？據媒體先前訪問X女的說法，他說有哥哥跟爸爸媽媽要負擔，加上還要支付前妻贍養費，所以經濟壓力不小。

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