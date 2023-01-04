今年入冬以來因為負北極振盪，已有兩波寒流報到，是否還有第三波？氣象局長鄭明典表示，目前北極圈上空出現冷空氣正快速累積的訊號，可能又會發生極區冷空氣潰流，再次引發負北極振盪，氣象達人彭啟明也表示，過年前一周，預測會有大降溫。

上圖紅色箭頭部分表示北極圈上空的冷空氣正快速累積當中，可能又會發生極區冷空氣潰流，再次引發負北極震盪。下圖是上一波負北極震盪持續近一個月。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典在臉書貼出北極振盪指數圖表指出，圈起來部分是剛結束的「負北極振盪」事件，從11月底到12月底，顯著負指數持續了將近1個月。而另一張圖表則顯示北極圈上空極渦目前「快速增強中」，快速增強的高層極渦，代表北極圈上空冷空氣正快速累積，這樣不穩定的現象有可能激發一次平流層暖變。當平流層暖變訊號往下傳，又可能產生極區冷空氣潰流，也就是再一次引發「負北極振盪事件」，值得持續觀察。

彭啟明今天也在臉書指出，北部民眾要把握周末的好天氣，預期將轉晴，但溫度會略降到13-15度，是年前少有可以大掃除好時機。有些預測顯示過年前一周會有大降溫，主要是北方強冷高壓南下，預測上有稍穩定趨勢，不過仍有變動度，趨勢上配合負北極振盪帶來冷空氣，台灣位在冷空氣勢力影響的邊緣，強度上仍有變動空間。

彭啟明指出，縱使冷空氣不來，周四也是二十四節氣的「小寒」，20日年假放假第一天是「大寒」，統計上就是最冷的氣候值，該保暖的衣服仍要準備。